法國老人挑戰漂流壯舉 搭「木桶」横渡大西洋

2018-12-27 23:31

〔即時新聞／綜合報導〕法國退休老人、探險家薩萬（Jean-Jacques Savin）週三（26日）從西班牙小島出發挑戰穿越大西洋，他的交通工具是一個橘色「木桶」，途中只靠洋流前進，希望在3個月後抵達加勒比海。

綜合外媒報導，71歲的薩萬花了幾個月在法國西南部的造船廠打造了一個巨大的膠合板「木桶」，長3公尺、寬2.1公尺，外殼有樹脂塗層並做強化處理，以抵受海浪衝擊及殺人鯨攻擊，內部約有6平方公尺的生活空間，設有睡眠區、休息區、廚具、茶几和一些置物空間，地板有透明窗可觀看海中的魚。

薩萬26日乘坐「木桶」從西班牙加那利群島（Canarias）的耶羅島（el hierro）出發，計畫在3個月後抵達加勒比海，不過，他只靠漂流，不知道自己會在哪裡登陸，「也許在巴貝多（Barbados），但我認為在一個法國島嶼，如馬丁尼克或瓜德羅普可能手續上更簡單一些。」

薩萬認為，僅借助海浪和風力就可漂往約4500公里遠的目的地。他週三起航後，在電話中說，「天氣很好」、「我遇到了1米高的海浪，並以每小時2到3公里的速度前進」。

除了挑戰乘木桶穿越大西洋，薩萬想利用漫長的漂流過程為科學做貢獻，他為一家研究所帶上了一個測量水流的浮標，並將自己作為在狹小空間內長時間逗留的孤獨試驗對象。此外，他還帶了一些鵝肝和葡萄酒，以在除夕和他明年1月14日72歲生日時慶祝。

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