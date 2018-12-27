不只台灣 中國軍機今天3次侵入南韓防空識別區

2018-12-27 22:45

〔即時新聞／綜合報導〕近期不只台灣遭共軍繞台騷擾，南韓在今天（12月27日）早上也被共軍的軍機三度侵入南韓防空識別區，南韓空軍發現後，馬上也出動戰鬥機升空尾隨監控；南韓外交部隨即在下午召見中國駐韓大使館的空軍武官嚴正抗議，並敦促中方採取措施避免類事件再次發生。

根據《韓聯社》報導，南韓聯合參謀本部指出，一架推測為中國「運-9系列」的偵察機，在今天三度飛入南韓防空識別區；該機在今天上午10點21分，從濟州島西北方首次飛入南韓防空識別區，之後在10點51分從離於島以東飛離，轉而侵入日本防空識別區內飛行；後來在11時54分許，該機又從南韓的浦項東南方向約66公里處，第2度飛入南韓防空識別區，並在12點51分飛離南韓防空識別區；之後在下午2時14分，從濟州島以南三度飛入南韓防空識別區，最後在下午3時許飛離南韓防空識別區。

南韓聯合參謀本部表示，該機在飛入前就已發現，並出動空軍戰鬥機進行尾隨監控，並以廣播示警等正常戰術措施，而中國軍機此行並未侵入南韓領空；而這也是中國在時隔一個月後，再次同時闖入南韓東部和南部海域的防空識別區，也是中國在今年的第8次以類似的飛行軌跡侵入南韓防空識別區。

南韓外交部隨後也在下午召見中國駐韓大使館的空軍武官，就中國軍機一天三度飛入南韓防空識別區，表達嚴正抗議，也對中國在今年多次擅闖防空識別區的事蹟感到遺憾；而根據相關軍事專家分析，中國軍機之所以頻繁飛入南韓防空識別區，旨在試探韓美2國的協防能力，以增強中國自身的偵察能力。

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