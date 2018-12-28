岳母拒絕捐腎救愛妻 他大哭跪求還一度昏厥抽搐

2018-12-28 00:00

〔即時新聞／綜合報導〕中國河南省鄭州郭姓男子因妻子患病需要腎臟移植，多次向岳母請求捐腎，岳母好不容易答應，後來又反悔，郭男因為太激動，在醫院當場哭暈抽搐。

根據《梨視頻》報導，郭男的妻子罹患尿毒症，急需腎臟移植續命，然而妻子的家族中，只有妻子的母親配對成功、適合捐腎，郭男表示，他為此已經籌了1萬多元人民幣，在醫院也向岳母懇求了非常多次，岳母一直不答應捐腎，後來才勉強點頭。

然而，到醫院完成各項檢查，只剩最後一個環節的時候，郭男的岳母反悔了，郭男跪地大哭，苦苦哀求岳母，還一度昏厥抽搐。

郭男表示，妻子是獨生女，他4度到湖南求岳父岳母出手幫忙。他當時認為妻子沒希望了，一氣之下腦子一片空白，才無法控制自己暈了過去。由於岳母最後仍拒絕捐腎離開，郭男只好帶妻子回家，靠洗腎維持妻子生命。

對此，網友們大讚郭男是「好男人」，對郭男的岳母則反應兩極，有網友表示「不要道德綁架」、「父母已經付出了太多，沒有權利要求或批評」、「捐腎不是義務，而且對健康影響很大」，也有網友認為「答應就不該反悔啊」、「不過是一個腎，還不是要命怕什麼」、「是親媽嗎？」。

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