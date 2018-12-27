死人在開車！ 車主酒後請人代駕 駕駛暴斃車還在行駛

2018-12-27 22:34

〔即時新聞／綜合報導〕中國南京1名李姓男子日前因喝酒，用中國網路叫車服務「滴滴出行」請柳姓男子代駕，沒想到車子開到一半，柳男暴斃，當時車子還在行進中，著實嚇壞李男。

根據《新浪網》26日報導，李男12月15日當天喝了點酒，透過「滴滴出行」找來柳男代駕。李男表示，當時還有另一個同行的友人，柳男先送他朋友下車，再送李男回去。由於李男忙著接電話，沒有特別留意車輛行駛的狀況。

直到李男打完電話，發現柳男並未按照導航開，大喊後柳男完全沒有反應，還發出了打呼嚕的聲音，李男才驚覺異樣。他當時認為柳男可能太累才睡著，只好趕緊幫忙煞車。然而車子停妥後，柳男再也沒有聲息，李男嚇得報警，10分鐘後救護車趕到，醫護人員確定柳男暴斃身亡，且更恐怖的是，初步驗屍後，居然查不出柳男真正的死因，目前警方還在調查整起案件。

對此李男則表示，除了可憐的代駕，自己也是受害者。他大呼雖然2015年才購入託柳男代駕的奧迪，但出事後不敢再開這台車，自己實在沒辦法若無其事地坐在駕駛座上開車，希望滴滴公司可以出價收購它。

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