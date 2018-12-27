被控勾結郭文貴 中國國安部前副部長判無期徒刑

2018-12-27 23:37

〔即時新聞／綜合報導〕中國國安部前副部長馬建被控涉嫌勾結流亡到美國的中國富商郭文貴，以收受賄賂、強迫交易、內線交易等罪名起訴；2016年遭中共當局「雙開」（開除黨籍、開除公職）後，大連市中級人民法院今天宣判，他被控所有罪名均成立，合併判無期徒刑，剝奪政治權利終身，並沒收個人全部財產；馬建當庭表示服從判決、放棄上訴。

綜合媒體報導，法院在相關公告指出，有鑑於馬建的犯罪事實、證據涉及國家秘密，因今年8月16日法院對此案進行不公開審理；通報指出，馬建在1999年至2014年間，利用職務之便，為當時尚未逃亡至美國的富商郭文貴提供幫助，並從中收賄1.09億人民幣（約新台幣4.8億元）的財物；另外也在2008年至2014年間，與郭文貴共謀，指使人員以威脅手段，強行逼迫他人轉讓公司股份，放棄優先購買權與退出特定的經營活動。

法院最後判決，馬建被控3項罪名全數成立，受賄罪判處無期徒刑，剝奪政治權利終身並沒收個人全部財產、迫交易罪判處有期徒刑4年、處罰金人民幣50萬元（約新台幣223萬元），內幕交易罪判處有期徒刑5年、處罰金人民幣5000萬元（約新台幣2.2億元），合併執行無期徒刑、剝奪政治權利終身。

《德國之聲》引述中國獨立政治學者吳強說法指出，馬建案的判決結果，凸顯了中共高層並不信任由原有的國安部門為代表的「安全體制官僚」，這份不信任很大程度的促使中共成立「國安委」，也是由原本的國安部改組而成；吳強表示，由於中國在過去20年是由「權貴資本主義」與資本相結合，隨之產生的體制性腐敗導致國家的安全體系陷入渙散，被資本所利用，最後造成政治上不忠誠的原因。

郭文貴目前尚未對馬建的獲罪做出任何回應。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/