史上第一人！ 美國冒險家獨力橫越南極

2018-12-27 20:24

〔即時新聞／綜合報導〕美國冒險家奧布雷迪（Colin O'Brady）週三（26日）成為第一位獨自橫越南極大陸的人，他在沒有補給資源、不靠任何協助的情況下，獨走完1500公里路程，歷時54天終於完成「不可能完成的任務」。

綜合外媒報導，33歲的奧布雷迪來自美國俄勒岡州波特蘭（Portland），他把遠征過程放在Instagram「不可能的第一人」（The Impossible First）專頁分享，他週三表示，「最後32個小時是我一生中最大的挑戰，坦白說也是最美好的時光之一」。

奧布雷迪上月3日出發，每天拖著170公斤的裝備和雪橇，滑走12到13個小時。他必須攜帶旅途中所消耗的所有熱量供給，並將冰和雪煮沸作為飲用水。《BBC》指出，考慮到人體的能量消耗量，這幾乎是不可能完成的任務。

雖然奧布雷迪在南極長征路途上沒有依靠任何協助，但他一直與家人、朋友和支持者保持聯繫。在作出最後衝刺前，他在IG寫道︰「我打電話回家，與媽媽、姊妹和太太談過，我承諾他們我會在需要的時候停下。」

與他同時出發的49歲英國陸軍上尉路德（Louis Rudd）尚未完成抵達終點，奧布雷迪將會留在當地，等路德也完成挑戰，可能要等上數天時間，預計屆時將會一同慶祝。

過去曾經有人成功橫越南極洲，但他們都需要中途補給資源。路德的友人及同事沃斯利（Henry Worsley）2年前曾嘗試挑戰單獨橫越南極，但不幸因虛脫而死。

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