單車騎士故意擋路還K照後鏡 貨車當場給他震撼教育

2018-12-27 20:23

〔即時新聞／綜合報導〕新加坡近日傳出有單車騎士龜速騎在道路中央，屢次阻擋後方貨車的超車舉動，直到被按喇叭才讓路，但卻出手敲打貨車照後鏡，當場被司機震撼教育，將他撞到路邊。

新加坡臉書粉絲專頁「ROADS.sg」貼出事發影片，由貨車前方的轎車行車記錄器所拍下，當時貨車突遇2名單車騎士，因此減速慢行並試圖超車，但馬上遇到路口紅燈，單車騎士依舊擋在貨車前方，並未利用紅燈移到路旁，還回頭看了貨車司機一眼。

當燈號由紅轉綠後，單車騎士仍然不讓路，貨車司機此時鳴按喇叭示意他騎路邊，不料單車騎士一邊退讓，竟用右手拍打貨車左側照後鏡，貨車司機不甘受辱，當場把方向盤往左一打，用車頭把單車騎士撞往旁邊的草地。

根據《橙新聞》報導，這起事件發生在本月22日，57歲的送貨司機與單車手最後都因涉嫌危險駕駛，被警方帶回調查；但網友們紛紛力挺貨車司機的行為，並批評單車騎士的舉動「太白目」，也有人認為這段影片看完令人感到「好療癒」，但還是呼籲使用交通工具安全至上。

觀看影片請點擊下面

影片傳送門

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/