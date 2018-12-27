「六四事件」30週年 王丹等人發起連署籲全球一起紀念

2018-12-27 22:30

〔即時新聞／綜合報導〕隨著2018年步入尾聲，嶄新的2019年同時也代表中國過去的「八九民運」與「六四事件」即將進入30週年；王丹、吾爾開希、王超華等「八九一代」，在近期發起連署活動，呼籲全球關心中國發展、期待中國能實現民主憲政的人共同紀念「六四30周年」。

根據《法廣世界之聲》報導，呼籲書寫道，89六四是一道歷史傷口，這道傷口在30年後仍舊在淌血，中華民族要走向文明，就不能迴避這個重大的歷史事件；有鑑於中共當局的嚴密封鎖，關於六四的記憶已經逐漸淡薄。

呼籲書指出，89六四後，中國走上了一條拒絕文明、拒絕民主發展的道路，而中國走上這樣的道路，「正是因為中共當年悍然拒絕89民運所提出的反對腐敗、實現憲政的訴求」，在中國局勢發展到今天，已經到來一個轉型的關鍵時刻；紀念89民運，重新提出民主化的訴求，不僅是面向過去，更是面向未來；我們呼籲在「六四」30周年紀念之際，全球一起努力，重建歷史記憶，作為抵抗極權、追求民主的一種手段；

而王丹等人發起的連署活動，得到海外的八九一代與各界人士積極響應，在呼籲書上簽字的也有美國加州大學教授、漢學家林培瑞（Perry Link）和法國漢學家侯芷明（Marie Holzman）等學者。

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