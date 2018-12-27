害怕真相被傳播？北京打壓網路自媒體 刪50萬則網路貼文

2018-12-27 20:47

〔即時新聞／綜合報導〕中國當局近日不斷打壓「自媒體」，北京市網信辦25日公布，自11月中至12月18日為止，各平台共刪除了近50萬條的貼文、關閉11萬個違規的自媒體帳號。

綜合媒體報導，北京市網信辦25日的聲明稱，已按照國家互聯網信息辦公室的要求，積極指導微博、新浪、搜狐、網易、鳳凰、騰訊、百度、今日頭條、一點資訊、知乎等自媒體平台。另外，依「曲解政策違背正確導向」、「無中生有散布虛假信息」、「顛倒是非歪曲黨史國史」等原則加強管理。除了刪掉49.6萬條訊息、關閉11萬個帳號，還強調禁止被處置的問題帳號「重生」。

根據《自由亞洲電台》報導，林姓學者指稱，中國當局擴大封殺訊息、箝制言論自由，審查太過嚴厲，有歌手透過寫幾首歌表達觀點，就被判處3年有期徒刑。還有中國的柳姓女子說，自己「什麼都沒做，也沒轉貼貼文」，但1個月內就被封鎖3個微信帳號。柳女表示，中國當局害怕真相被廣泛傳播，所以開始查封自媒體，但他們封不完的。

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