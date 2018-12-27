耶誕過後熱浪襲澳洲 西澳高溫衝上49.1度

2018-12-27 19:10

〔即時新聞／綜合報導〕耶誕節過後，澳洲隨即迎來熱浪侵襲，高溫達攝氏40度以上，西澳更衝上49.1度，當局已對多地發布火災及空氣品質警報。

澳大利亞廣播公司（ABC）報導，極端高溫正橫掃南澳洲（SA）、西澳洲（WA）、新南威爾斯州（NSW）、維多利亞州（VIC）、北領地（Northern Territory）以及澳洲首都領地（ACT），其中東南部氣溫更較平均高出10至14度。

西澳洲北部皮爾布拉地區（Pilbara）的馬布爾巴（Marble Bar），在中午過後測得49.1度，連泳池也難擋熱浪，水溫高達29度。南澳奧古斯塔港（Port Augusta）和懷阿拉（Whyalla）也出現46.8度高溫。

維州北部出現43度高溫、墨爾本機場測得39.8度、首都坎培拉出現36度高，沿海的雪梨則較為涼快，奧林匹克公園測得32.4度，但仍有大量民眾湧向邦代海灘（Bondi Beach）消暑。

西澳、南澳和維洲已發出嚴重至極端火災警報。隨著熱浪侵襲，臭氧濃度亦持續上升，新南威爾士洲衛生部門對雪梨發出空氣品質警報。

據《CNN》報導，今年1月，雪梨出現近80年來最高溫，達攝氏47.3度，僅比1939年創下的史上最高氣溫47.8度低了0.5度，超高溫導致大量狐蝠脫水死亡。

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