中國漁船闖日經濟海域被攔查 竟載日本稽查員逃逸12小時

2018-12-27 20:07

〔即時新聞／綜合報導〕日本官房長官菅義偉在今天（12月27日）公開接露一件離譜的拒檢事件，指稱在今年11月5日有艘中國漁船越界違法捕魚，日方攔截時，有10多人登船檢查，結果這艘中國漁船竟不顧日方檢查員還在船上，就逕自開船逃跑，在海上狂奔12小時。

綜合外媒報導，日本水產廳表示，11月5日上午9點，這艘中國漁船入侵日本鹿兒島近海的專屬經濟海域非法捕魚，水產廳稽查船發現後立刻上前攔截，並派遣10多名稽查員登船檢查；不料，這艘中國漁船不顧日方稽查員還在船上，竟突然甩開日方稽查船逃逸。

日方稽查船見狀隨即向日本海上保安廳求援，但這艘逃逸的中國漁船無視海上保安廳巡視船的警告，逃入日中兩國均能作業的中間水域；這些日方稽查員被中國漁船「綁架」了約12小時候，才在晚間10點多被日方船隻救回。

日本官房長官菅義偉表示，水產廳在事後要求同仁日後在執法時務必注意安全，並與海上保安廳合作進行取締；菅義偉也批評這起事件「非常惡劣」，已透過外交途徑向中國提出交涉。

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