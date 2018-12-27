千億礦權官司卷宗被盜 中國大法盲最高院長被砲轟

2018-12-27 18:48

〔即時新聞／綜合報導〕在中國被稱為「大法盲」的最高法院院長周強，近期內被檢舉范冰冰逃漏稅的中國名嘴崔永元指控「知法犯法」，原因是最高院2年前審理1樁涉及千億人民幣（約台幣千億元至數兆元）的礦權官司，卷宗竟然被偷走至今下落不明。

前央視主持人崔永元過去在微博指出，中國榆林凱奇萊能源投資有限公司法定代表人趙發琦，2016年在陝北探勘到煤礦，卻因此被官方的西安地質礦產勘查開發院盯上，和他爭奪千億人民幣的採礦權，該案件2年前上訴到最高人民法院，卷宗卻被「盜賊」偷走，到現在都找不回來。

崔永元26日在微博上痛批，「你們那裡能進去盜賊嗎？連老鼠都進不去。最高院可以丟卷宗嗎？而且只丟這個案子的，而且只丟最重要的一本，而且丟的時候監控壞了，而且你們想再造一本，多大點事兒啊，不就是一個叫趙發琦的農民運氣好買個探礦權探著個煤礦嗎？怎麼了？從省長到院長勾結在一起耍盡花招非得剝奪人家祖宗八代修來的一次福利。操你媽的，是不是打牌都只能你們胡啊？你們還讓不讓老百姓活了？」

大法盲管最高院 卷宗也能被盜走

趙發琦在2003年與西安地質礦產勘查開發院簽署探勘礦產協議，探得15.6億噸的煤礦，但官方卻在2006年與香港公司再簽1次內容相同的協議，趙發琦因此與當局展開礦權爭奪戰，並在2016年11月初透過具名檢舉信，指控陝西省政府干預司法。

趙發琦在信中主張自己擁有高達價值百億人民幣的礦權，引來官方覬覦，20天後該案件的二審卷宗全部被偷，且事發當時監視器全部失靈，最高院也沒有對此展開調查，外界推斷是被稱為「大法盲」的院長周強作祟，他過去曾公開向全國法院院長指出，「司法獨立」、「三權分立」、「憲政民主」是「錯誤思潮」，呼籲抵制。

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