中媒：麻省理工提前錄取名單 中國高中生全軍覆沒

2018-12-27 17:42

〔即時新聞／綜合報導〕美國名校麻省理工學院（MIT）日前公布提前錄取榜單，有中國媒體發現，獲得提前錄取的707名新生中，沒有來自中國的高中生。另外，史丹佛大學14日公布的面試地區名單中，台灣與香港雖名列其中，卻沒有中國。

中國《界面新聞》報導，根據MIT在16日公布的提前錄取榜單，在9600位申請者中，有707人會獲得提前錄取，2483人被拒絕，剩下6182人等待次輪的常規申請階段。

雖然MIT未公布新生的國籍背景，但《界面》指出，今年中國高中生全軍覆沒，雖然有5名中國籍學生上榜，但都是畢業於美國的高中。

MIT在公告中表示，校方依據「學術能力、人格特質、全球願景」三大向度篩選學生。《界面》認為，這反映MIT認為中國學生沒有上述特質，不夠資格被提前錄取。

史丹佛面試地區名單 不見中國

另外，據《聯合報》指出，有台灣網友發現，史丹佛大學日前公布的2018-2019年的面試地區名單，台灣與香港雖名列其中，卻不見中國在內。代表申請史丹佛大學的中國地區申請者沒有面試的機會。

《新浪教育》指出，雖然校方稱面試只是個選項，但實際上，如果不參加面試，被錄取的可能性就很低。

《界面》表示，美國一流大學正在修築玻璃天花板，未來中國學生進入美國名校的路或許會越來越窄，海外求學路遭遇重大危機，甚至恐拖慢中國下一個世代的發展歷程。

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