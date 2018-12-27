川普建太空軍 陰謀論者：證實美國政府掩蓋外星人存在

2018-12-27 17:30

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普18日下令成立「太空司令部」（Space Command），這個新組織結構隸屬於五角大廈，未來對太空軍事行動將擁有全面性掌控權。有外媒報導，許多陰謀論者認為，川普此舉正是美國政府長期隱瞞外星人存在真相的「強力證據」。

美國《華盛頓時報》（Washington Times）24日報導，許多陰謀論者表示，川普建立太空軍，是美國政府走向「全面揭露」外星人存在事實的第一步。有不明飛行物（UFO）研究者就認為，川普此舉將使他與「深層政府」（Deep State，指美國政府背後真正的掌權集團）對立，在這些陰謀論者眼中，深層政府正是外星人機密的保管者。

陰謀論者：美國政府背後有陰謀集團

陰謀論電影製片人薩瑟（Jordan Sather）表示，美國如洛克希德馬丁、波音等國防承包商的秘密智庫，長期掌握著「反重力」、「自由能源」等機密科技，隨著太空軍的成立，「現在將有一條公布的途徑」。

星際政治研究所創始人薩拉（Michael Salla）則說，美國的大型國防承包商長期為美國空軍的秘密太空計劃（SSP）提供技術支援，而這些被稱為「軍事工業複合體」或「深層政府」的集團，長期在制定美國太空政策上發揮重要作用，川普此舉正在撼動隱藏在美國政府內部的陰謀集團。

政府官員透露 美國仍在秘密研究UFO

報導指出，《紐約時報》去年披露五角大廈曾於2007年至2012年進行UFO的秘密研究計劃，雖然五角大廈宣稱該項目已於2012年結束，但有美國政府官員表示，政府仍在繼續研究UFO事件。

此外，大量證據表明，五角大廈在太空中有機密行動。美國UFO研究組織MUFON的執行董事哈森（Jan C. Harzan）就指出，美國空軍旗下神秘的X-37B無人太空飛機，已在外太空執行2年的機密任務。但他認為，川普建立太空軍跟外星人毫無關係，他也懷疑政府會全面揭露有關外星人的資訊。至於川普是否知道有關外星人的真相？他說，「如果總統不知情，我會感到震驚，但他們告訴川普多少，我也不知道」。

美前副總統錢尼曾稱 UFO項目肯定列為機密

事實上，2001年，時任美國副總統錢尼（Dick Cheney）就在一個廣播節目被問到這個問題。當時，UFO研究者卡麥隆（Grant Cameron）問及錢尼是否在任何政府任職期間被簡報過UFO項目，錢尼就直接回應：「好吧，如果我被簡報過，我肯定它可能被列為機密，因此我無法談論」。

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