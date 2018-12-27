男殺害4條人命入獄監禁 竟有多名女子寫信示愛

2018-12-27 15:01

〔即時新聞／綜合報導〕美國科羅拉多州一名33歲男子瓦茲（Christopher Watts）在幾個月前犯下殺害懷孕的妻子及2名女兒的殘忍命案，被判終身監禁，該案件經媒體報導後，許多女子紛紛寄情書到監獄給瓦茲，更有女子寄來比基尼照。

綜合外媒報導，瓦茲遭逮捕並判處終身監禁的報導一出，不少女子都將情書寄往監獄，署名要給瓦茲。

一名來自布魯克林29歲的女子塔提安娜（Tatiana）在信中表示，因為人生短暫，所以鼓起勇氣寄信給他，更附上自己身穿比基尼的照片說：「我知道你長怎麼樣，寄一張我的模樣給你算扯平，也希望能讓你一笑。」

一名39歲育有2名小孩的婦人肯蒂絲（Candace）在信中寫道：「看著你的報導，我不知道為什麼深深被你吸引住」，更在文末以「#TEAMCHRIS #LOVEHIM」和愛心塗鴉結尾並說倘若瓦茲回信給她，她將成為這個世界上最幸福的女人。

《華盛頓郵報》報導，加州大學舊金山分校的精神病學家皮埃爾（Katherine Pier）分析，這些女子在現實中很有可能是被虐待的受害人，或是對施虐、受虐有幻想渴望的人，所以用寄信給囚犯表達愛意來滿足他們的慾望，且囚犯受到監禁管控，這些女子很可能永遠不會有機會見到他們。

《愛上殺人魔的女人》（Women Who Love Men Who Kill）作者伊森伯格（Sheila Isenberg）則表示，愛上一個身陷困境的男人會讓人腎上腺素激發，是相當令人興奮的事，因為你用永遠不知道會發生什麼。

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