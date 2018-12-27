中國禁過「洋節」 親中組織：毛澤東誕辰才是中國耶誕節

2018-12-27 13:25

〔即時新聞／綜合報導〕中國在今年耶誕節，各地政府發布所謂的「耶誕禁令」，明令禁止中國人過「洋節」，洗腦學童：「耶誕節是國人恥辱」。香港親中組織工聯會會長兼港區全國人大代表吳秋北，26日在臉書上表示，毛澤東誕辰才是中國人的耶誕節，最好的紀念就是向毛主席學習。

吳秋北耶誕節隔日在臉書上說，「今天是毛主席誕辰125週年，這才是中國人的耶誕節。而最好的紀念就是向主席學習！」並且標註毛澤東的名言「好好學習，天天向上」。

吳秋北這篇PO文呼應中國「慶毛誕、反聖誕」的極端民族主義情緒，但網友卻不領情，砲轟吳秋北是「政棍」，批評毛澤東才是大魔頭，「一個殘害同胞的魔頭，比日本侵華時更多！」、「學習他害死數千萬中國人？」、「毛澤東熱衷於權力，搞文化大革命，令中國幾乎萬刧不復。他並不是聖人，不要亂拍馬屁！」、「有病就食藥啦！」、「好一條忠心的狗」。

《英國廣播公司》（BBC）報導，河北、貴州、廣西等地已頒布禁令，禁止商販使用耶誕裝飾，並有多所大學和中小學明令禁止學生討論耶誕節相關內容。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/