宮廷劇招數是真的？ 孕婦稱遭醫院塗麝香膏流產

2018-12-27 12:19

〔即時新聞／綜合報導〕一名中國孕婦指控原本到醫院要治療痔瘡，沒想到院方竟在治療時塗上麝香膏，回家2小時就流產，難道宮廷劇中各宮嬪妃以麝香互相陷害的招數是真的？

綜合外媒報導，一名懷孕近6個月的呂姓孕婦，23日下午因痔瘡發作難耐，到武漢一家醫院接受治療，在何姓丈夫先行去繳費的同時，一名直腸外科王姓醫師便帶她到治療室中塗抹藥膏，孕婦說：「醫師塗完我才知道那是麝香痔瘡膏。」

《新京報網》報導，何姓丈夫表示，10日剛做完產檢，產檢報告一切正常且未曾出現過異樣，後來聽說孕婦不能使用麝香，所以家人都懷疑妻子流產跟治療痔瘡時塗抹的麝香膏有關。

何姓丈夫更提供妻子就診時，醫師塗抹的麝香膏照片，其中成分表寫著有人工麝香、人工牛黃、珍珠、煅爐甘石粉、硼砂、冰片和琥珀，注意事項更寫道「孕婦慎用或遵醫囑」。

當日看診的醫師稱，呂姓孕婦曾表示就診前已腹痛2、3天，他確實用麝香痔瘡膏給呂姓孕婦治療，但用量有控制，並且曾囑咐過孕婦回家不能再使用；對此女性孕婦反駁：「若不再讓我用藥為何還讓我把藥帶回家？而且我如果腹痛早就去婦幼保健醫院檢查了，怎麼還會到該醫院看痔瘡？」

院方對此事件說：「假如是醫院的責任，我們一定會承擔，不推諉。」但拒絕透露孕婦就診時的詳細情況，當局的衛生和計畫生育委員會也接獲投訴，開始著手對院方進行調查。

報導一出，網友紛紛表示「這是看《甄嬛傳》看入魔了，在這部劇裡，麝香是出鏡率最高的陰謀道具！」、「以為宮鬥呢」、「真有那麼靈嗎？」；另有一派網友表示，孕婦真的不能碰麝香，就算沒有懷孕的女性也盡量別碰。

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