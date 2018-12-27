國會通過解散動議 以色列明年4月提前大選

2018-12-27 11:28

〔即時新聞／綜合報導〕以色列國會今天經過表決後，以懸殊比數的102票比2票，通過提前解散國會，提前於明年4月9日進行大選，比原定時間早7個月。外界預期，以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）所領導的聯合黨（Likud）仍有望在下屆選舉勝出。

綜合外媒報導，以色列總理納坦雅胡領導下的聯合政府，24日同意提前大選後，今天國會投票表決，以102票贊成、2票反對，通過這項議案，使得原定在2019年11月舉行的大選，提前於2019年4月舉行。

在以色列國防部長李柏曼（Avigdor Lieberman）11月因爭議性的加薩停火協議下台後，其所屬的右派極端民族主義政黨退出以色列聯合政府，導致納坦雅胡領導的執政聯盟，在國會以僅有一席的優勢保有多數地位，使得納坦雅胡政府的運作出現困境。

由於執政聯盟各黨領袖，日前無法就一項重大法案達成共識，無法統合各政黨支持的納坦雅胡政府，於24日宣布將解散國會，提前進行大選。這次的改選將決定，納坦雅胡能否繼續擔任以色列總理。

根據民調，納坦雅胡憑藉高民意支持率，選舉幾乎勝券在握，有望成為以色列任期最長的總理。不過，納坦雅胡目前醜聞纏身，涉及一連串貪腐指控，若被控告，將對其政治前途構成影響。

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