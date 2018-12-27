盲眼神婆2019大預言：美俄總統有劫數、歐洲經濟崩潰

2018-12-27 10:57

〔即時新聞／綜合報導〕已故靈媒「盲眼神婆」巴巴萬加（Baba Vanga）曾經成功預測英國脫歐、伊斯蘭國（IS）崛起和美國911事件，而她先前也對2019年做出3大預測，包括歐洲經濟崩潰、美國總統川普失聰、俄羅斯總統普廷遇襲。

綜合媒體報導，她預測歐洲在2019年會有大規模經濟崩潰。有媒體分析，英國若如期明年3月29日成功脫歐，且早前義大利財政預算危機，之後歐洲經濟岌岌可危，引發對另一場歐元危機的擔憂。

巴巴萬加也預言，普廷會在明年被行刺，而刺客會是其保安部隊的一員，普廷也要提防巨型隕石襲擊俄羅斯。巴巴萬加說，川普在2019年將罹患神秘疾病，導致噁心、耳鳴、腦受損和聽力喪失等症狀，他更會有一位家人遇上車禍。媒體分析，先前美國駐古巴及廣州使館人員遭到神秘聲波攻擊，也出現類似的症狀。

另外，巴巴萬加警告，2019年將會有海嘯襲擊亞洲大部分地區，包括巴基斯坦、印度、中國、日本和印尼。

巴巴萬加為保加利亞人，她在1996年過世，享壽85歲，長期以來一直被視為先知，她聲稱預言成功率高達85%。

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