熱氣球半空燃燒落地 飛行員這操作救全員生還

2018-12-27 11:24

〔即時新聞/綜合報導〕澳洲日前發生熱汽球飛行期間燃燒意外,大火從支架迅速蔓延至載人吊籃,眼見就要釀成大禍,在此危急時刻,經驗豐富的飛行員把握時間完成迫降,整個吊籃最終被大火燒個精光,不過全員僅1人輕傷,送院後已無大礙。

綜合外媒報導,出事的熱氣球在耶誕節隔天的節禮日(26日)清晨5時30分從澳洲維多利亞州起飛,航行約45分鐘後,負責加熱空氣以維持滯空能力的點火器突然出現異常狀況,連接氣球與吊籃的支架瞬間被引燃,火勢迅速擴展到吊籃本體,情況相當危急。

報導指出,熱氣球飛行員見狀並未驚惶,而是冷靜地操作熱氣球在適當的地點緊急降落,吊籃在落地後燒成焦炭,15名乘客中僅有一名27歲女子受到輕傷,送醫後已無大礙。

澳洲國家商業熱氣球業(National Commercial Ballooning Industry)指出,該名飛行員是全澳洲經驗最豐富得熱氣球飛行員之一,具有超過5500小時的飛行時數,「在極具挑戰性的危急情況下飛行,設法安全著陸,最終拯救乘客及自己的性命」。

The moment a hot air balloon caught fire during a terrifying flight over the Yarra Valley. 15 people were onboard the flight. A 27-year-old woman was taken to hospital for observation. The basket was destroyed during the blaze. #7News pic.twitter.com/JUpcKRxkKg