熱氣球半空燃燒落地 飛行員這操作救全員生還

2018-12-27 11:24

〔即時新聞／綜合報導〕澳洲日前發生熱汽球飛行期間燃燒意外，大火從支架迅速蔓延至載人吊籃，眼見就要釀成大禍，在此危急時刻，經驗豐富的飛行員把握時間完成迫降，整個吊籃最終被大火燒個精光，不過全員僅1人輕傷，送院後已無大礙。

綜合外媒報導，出事的熱氣球在耶誕節隔天的節禮日（26日）清晨5時30分從澳洲維多利亞州起飛，航行約45分鐘後，負責加熱空氣以維持滯空能力的點火器突然出現異常狀況，連接氣球與吊籃的支架瞬間被引燃，火勢迅速擴展到吊籃本體，情況相當危急。

報導指出，熱氣球飛行員見狀並未驚惶，而是冷靜地操作熱氣球在適當的地點緊急降落，吊籃在落地後燒成焦炭，15名乘客中僅有一名27歲女子受到輕傷，送醫後已無大礙。

澳洲國家商業熱氣球業（National Commercial Ballooning Industry）指出，該名飛行員是全澳洲經驗最豐富得熱氣球飛行員之一，具有超過5500小時的飛行時數，「在極具挑戰性的危急情況下飛行，設法安全著陸，最終拯救乘客及自己的性命」。

相關影音：

The moment a hot air balloon caught fire during a terrifying flight over the Yarra Valley. 15 people were onboard the flight. A 27-year-old woman was taken to hospital for observation. The basket was destroyed during the blaze. #7News pic.twitter.com/JUpcKRxkKg — 7 News Melbourne （@7NewsMelbourne） 2018年12月26日

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/