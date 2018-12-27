馬克斯學會會長被抓 外媒：中共內部鬥爭浮上檯面

2018-12-27 10:39

〔即時新聞／綜合報導〕昨天是中國前領導人毛澤東冥誕，北京大學馬克思主義學會會長邱佔萱原欲參加紀念活動，不料卻被警察抓走，外媒分析，中共與內部大敵「青年馬克思主義者」的激烈矛盾已浮上檯面。

西方各大外媒昨天紛紛報導，指邱佔萱當時正要去參加學會辦的活動，紀念毛澤東冥誕125週年，但他卻在北大東門被一群自稱是警察的彪形大漢抓住，塞進一輛黑色汽車，隨後便被帶走。據悉，邱佔萱日前已被北大校方警告不要辦這個活動，但他堅持要辦，強調當局「怎麼可能公開綁架北大學生」，不料卻一語成讖。

美國《自由亞洲電台》引述旅居美國的前北大教授夏業良的分析指出，中共最高當局面臨來自左派的壓力逐日增加，其中以青年馬克思主義者最為激進，後者打著馬克斯主義及毛澤東的旗幟去支持全國各地的勞工問題，「這是當局最懼怕的點，因為中共當年就是靠這個起家的」。

夏業良直言，馬克思主義的重要理論是階級鬥爭，且要用暴力推翻現有政權，建立理想的新政權，「所以一旦有人用馬克斯主義號召群眾，中共就把這當成一種對當局的挑戰而如臨大敵般應對」。

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