百名越南旅客集體脫逃 中媒批：捅大簍子自作自受

2018-12-27 09:59

〔即時新聞／綜合報導〕新南向觀光政策「觀宏專案」日前爆發規模最大的旅客逃逸案件，事情一曝光，中國媒體批評「新南向」政策的旅客集體跑光，紀錄舉世罕見，更總結一句話表示台灣是「自作孽不可活」。

綜合外媒報導，近日一宗153名越南旅行團入境台灣，一下機竟全數脫逃的逃逸狀況震驚全台，中媒《人民日報海外版》以「『新南向』捅出大簍子卻硬拗拒絕『財神爺』 民進黨的邏輯真是奇哉怪也」為標題，攻擊台灣「新南向」政策是強摘的果實。

《人民日報海外版》報導，表示台灣因執政黨在經濟上疏遠中國的決定，拒絕中國這個財神爺，只好砸不少錢推廣「新南向」政策，以給予東南亞旅客免簽及優惠，吸引東南亞旅客，但「經濟收益寥寥，徒惹『花錢買吆喝』之譏，更留下無窮後患」。

文中表示，台灣在面臨中國遊客人數斷崖式的下滑，應對之道便到東南亞搬救兵，但數量仍不能彌補中客的消費能力，無法無視旅遊業每年損失600多億新台幣的事實，更批評「新南向」政策是典型的緣木求魚、自作自受。

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