被川普不當世界警察嚇到？ 中官媒刊文「不能掉以輕心」

2018-12-27 09:07

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普耶誕節突然造訪伊拉克慰勞美軍，這也是他任內首度前往衝突區域，對此中國官媒刊出文章分析，川普在伊拉克透露「美國不當世界警察」的訊息，是因為有一個「大國」被美視為主要威脅。

《環球網》刊出資深媒體人「牛彈琴」的文章，分析川普造訪伊拉克一事，該文認為，重點在於川普所說的「美國不能繼續當世界警察」，這與川普日前宣布撤軍敘利亞有關。

文章列出3點分析，首先，川普在收縮戰線，最主要的考慮有經費問題，另外則是中東已不是美國戰略重點，文章評川普表面衝動，「但他確實很能算計，我們真不能小看他了」。第二，美國不當世界警察，當地恐怕會爆發新的戰爭，形成新的中東秩序。

最後，文章認為川普在「下一盤大棋」，美國不當世界警察，是因為不想多花錢，將資源分散在不符合美國利益的中東。文章稱，有一個大國被美國認定為主要威脅，川普雖然撤軍，但卻同時增加軍費，「是不是要辦他最想辦的事情呢？我們真不能掉以輕心了！」

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