強國女脫序 大鬧百貨專櫃、亂砸化妝品

2018-12-27 08:42

〔即時新聞／綜合報導〕北京一名女子在本月23日，因為不明原因，大鬧北京西單大悅城內的雅詩蘭黛（Estée Lauder）專櫃，先是坐在椅子上痛哭，再不斷亂砸桌上的化妝品，經過勸阻無效後，保全上前壓制，移交警方處理。

綜合媒體報導，該女子一開始坐在專櫃座椅上，將櫃檯上展示的口紅故意在桌上戳，櫃姐勸阻無效，女子又開始哭泣，並將衛生紙直接仍在地面，隨後情緒開始失控，將專櫃的化妝品和展示用的iPad砸向地面，引起眾人圍觀，更有人將過程用影片錄下。

保全聞訊而來，先是詢問女子發生了什麼事，但女子並未回應，仍不顧勸阻，繼續亂砸化妝品，保全見狀直接將女子制伏在地。專櫃店長表示，該事件中沒有其他顧客受傷，目前已移交警方處理，案件還在進一步調查中。

有網友認為，保全處理得當，鬧事女子不應該把個人情緒帶到公眾場合，更不能無理破壞公共財物、擾亂社會秩序，「這個男的做得很好，開始問詢無效後採取措施」、「最後被按的內容引起極度舒適」、「女的確實不應該砸人家櫃檯，但是我覺得這個櫃員處理方法不對尤其是說話的語氣，確實會激怒這個女的」、「讓人拿手機拍她，在旁邊喊著讓她砸，砸了讓她賠，這處理方式也夠低級的」。

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