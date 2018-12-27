習近平上台5年 美學者：中國已倒退到令人震驚的地步

2018-12-27 07:44

〔即時新聞／綜合報導〕紐約大學法學教授孔傑榮（Jerome Cohen）接受媒體專訪時表示，中國國家主席習近平上台5年來，中國已經倒退到了令人震驚的地步，且美中關係的展望非常不確定和悲觀。

孔傑榮接受《美國之音》專訪時指出，習近平是「今天中國的大老闆」，必須對中國令人震驚的鎮壓政策負全責，更糟糕的是，習近平上台5年來，中國已經倒退到了令人震驚的地步。孔傑榮說，習近平相信用法律統治，習是個獨裁者，習希望一切按照他的命令和規則行事，希望用法律作為控制人的武器進行政府運作，但習不允許自由、人權存在。

孔傑榮認為，中共權力壟斷不除，中國永無真正法治，但他相信，雖他可能活不到那一天，但改變一定會在中國發生，這一天的到來也許比人們想像的更快，所以他仍有40年前開始時的樂觀。

對於目前美中關係的發展，孔傑榮說，美國首次出現了對中國政策充滿不確定的川普政府，且習近平對內對外政策出現大倒退，導致了非常不確定和悲觀的展望。

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