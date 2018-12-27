彭博：美貿易代表團下月初訪北京

2018-12-27 05:52

〔中央社〕彭博今天引述兩個知情消息來源報導，美國下月7日當週將派遣一支貿易小組訪問北京，和中國官員舉行會談。

彭博指出，華府的貿易代表團將由美國副貿易代表格瑞斯（Jeffrey Gerrish）領軍，財政部主管國際事務的次長馬爾帕斯（David Malpass）也將隨行。

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