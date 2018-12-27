推特靜悄悄 川普偕第一夫人突訪伊拉克

2018-12-27 04:12

〔中央社〕美國總統川普在耶誕節當晚與第一夫人梅蘭妮亞（Melania Trump）悄悄從華府動身，在今天抵達伊拉克，慰問派駐當地的美軍。這是川普上任以來第一次前往戰區。

白宮發言人桑德斯（Sarah Sanders）今天下午透過發言人官方推特帳號，公布川普與梅蘭妮亞和美軍合影的側拍照片。

桑德斯簡短表示，總統夫婦是耶誕節當晚出發前往伊拉克，目的是感謝派駐當地的美軍為國服務與犧牲，並祝福他們耶誕快樂。

這是川普上任後，首次訪問駐紮前線戰區的美軍。川普曾說，他會赴前線向美軍致意，但一直未成行，招致不少批評。正當外界好奇，川普的推特帳號為何自耶誕節當天午後開始一片靜悄悄，白宮就公布川普視察伊拉克美軍的照片。

一如前總統小布希及歐巴馬訪問阿富汗與伊拉克時的作法，一般認為，為了維安考量，美國總統親訪前線慰問美軍，事前不會對外公布。

川普訪問伊拉克前，在未諮詢國安團隊成員下，突然宣布要自敘利亞全面撤軍，引發譁然。外界甚至認為，這正是國防部長馬提斯（James Mattis）請辭走人的主要原因。

川普作為三軍統帥，這次突訪伊拉克，不過桑德斯在推文中並未提到馬提斯隨行。

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