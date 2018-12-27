癌症手術後 美自由派大法官金斯柏格出院

2018-12-27 02:28

〔中央社〕美國聯邦最高法院官員今天表示，該院少數自由派大法官中年紀最長的金斯柏格（Ruth Bader Ginsburg）接受手術切除左肺癌節後，已經出院。

法新社報導，最高法院發布聲明指出：「金斯柏格大法官已於昨天出院，正在家中靜養。」

金斯柏格現年85歲，外界喜歡以其英文名字縮寫RBG稱呼她。她上月跌倒摔斷3根肋骨，接受X光檢查時發現左肺有癌節後，在紐約史隆凱特靈紀念醫院（Memorial Sloan Kettering Cancer Center）接受肺葉切除術。

1993年由時任總統柯林頓（Bill Clinton）提名出任大法官的金斯柏格，是目前最高法院9名大法官中的4名自由派之一。

金斯柏格的健康受到密切關注。自由派擔心，若她去世或基於健康因素必須退休，美國總統川普就可以挑選繼任者，將造成最高法院在未來一個世代內無法擺脫保守意識形態。

川普上任以來，已有兩次機會任命接替退休大法官的人選，讓9位大法官中的保守派增至5人，導致最高法院右傾。萬一保守派大法官增至6人，對自由派大法官取得6比3優勢，將對墮胎、死刑、投票權、同性戀權利、宗教自由權、商業訴訟以至總統權力等議題都有重大影響。

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