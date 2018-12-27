華為案角力？加國男走私毒品上訴案 中國週六公開審理

2018-12-27 00:27

〔即時新聞／綜合報導〕中國遼寧省高級人民法院網站26日發布一則開庭公告稱，本月29日下午將公開審理羅伯特·勞埃德·謝倫伯格（ROBERT LLOYD SCHELLENBERG）觸犯走私毒品罪上訴一案，據中媒指出，被告是加拿大人。

根據法院26日中午公布的開庭訊息，遼寧高院刑事審判第二庭將在29日下午2時於大連市中級人民法院第六法庭審理前述走私毒品上訴案。

大連廣播電視台旗下的「大連天健網」指出，據獨家可靠消息來源，被告羅伯特·勞埃德·謝倫伯格是「正宗」加拿大人，「據說一審認定的走私毒品數量巨大，公佈出來會嚇你一跳！」

該網報導指出，中國刑法對毒品犯罪「毫不容情」，「絕對的重重重罪」，並稱相信中國的司法機關會給這位以身試法的加拿大毒販一個公正而嚴厲的「說法」。中國刑法對毒品犯罪最重可處以死刑。

中國華為財務長孟晚舟本月初在加拿大被捕事件後，中國也先後拘留3名加拿大人，分別是前外交官康明凱（Michael Kovrig）、商人史佩弗（Michael Spavor），以及教師麥克弗（Sarah McIver），疑似遭到北京政治報復。20日多倫多星報（Toronto Star）報導，加拿大政府消息人士透露，目前約200名加拿大人基於不同理由，被拘留在中國。

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中國遼寧省高級人民法院網站26日發布一則開庭公告稱，本月29日下午將公開審理羅伯特·勞埃德·謝倫伯格（ROBERT LLOYD SCHELLENBERG）觸犯走私毒品罪上訴一案。（圖擷取自遼寧省高級人民法院網站）

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