上任才10天 墨西哥新科女州長死於直升機空難

2018-12-26 23:57

〔即時新聞／綜合報導〕墨西哥新科女州長瑪莎‧阿隆索才上任10天，因為搭乘直升機竟墜毀，與擔任參議員的丈夫雙雙罹難；由於兩人所屬的「國家行動黨（PAN）」在2008年與2011年間也曾發生官員「直升機空難」身亡，墨西哥政府擔心內情不單純，表示將求助美國，希望美國國家運輸安全委員會專家參與空難調查。

綜合媒體報導，享年45歲的墨西哥普埃布拉州（Puebla）新任州長瑪莎‧阿隆索（Martha Erika Alonso），在當地時間12月24日下午，與擔任參議員的丈夫拉斐爾‧莫雷諾（Rafael Moreno）搭上一架直升機，結果起飛不久，就因不明原因墜落，2人與另一名乘客、正副駕駛全部罹難。

阿隆索在今年7月1日代表墨西哥最大反對派右翼「國家行動黨（PAN）」參選，以些微差距勝過現任墨西哥總統歐布拉多（Andres Manuel Lopez Obrador）支持的候選人，成為普埃布拉州（Puebla）新任州長，也是該州首位女州長，但勝選後，被對手提出選舉舞弊、作票與選舉無效之訴，不過阿隆索都順利過關；但她才在12月14日宣示就職，25日就死於空難。

阿隆索的丈夫莫雷諾也遇難，享年50歲，他也是「國家行動黨（PAN）」成員，2人也都是黨內的重要人物，莫雷諾在2011年至2017年間擔任普埃布拉州長，隨後轉戰墨西哥參議員成功當選，州長選舉交給妻子接棒，但此舉也惹人非議，被反對者指控「操縱選舉讓權力交接給妻子」；「國家行動黨（PAN）」曾分別在2007年、2011年發生過2起直升機空難，造成2名聯邦政府內政部長罹難，但調查結果都只以「直升機機械故障」告終，種種巧合讓這起空難事件看起來相當不單純，也讓輿論與媒體繪聲繪影懷疑另有隱情。

墨西哥交通運輸部已經介入調查，該部官員指出，現在就判定機械故障還言之過早，直升機與引擎的製造商也將參與調查；另外也將邀請美國國家運輸安全委員會的專家加入調查。

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