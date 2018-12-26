12/26什麼節？ 中國學校「思想教育」抵制洋節

2018-12-26 23:09

〔即時新聞／綜合報導〕網路上流傳一段影片，一名中國老師問學生12月有哪些節日，學生正確回答24日是「平安夜」、25日「耶誕節」，卻答不出12月26日是什麼？老師氣得揭曉，「是我偉大領袖毛澤東的生日」！並要求學生不要「崇洋媚外」，一同抵制「洋節」。

影片中，學生們被問到「12月26日是什麼節」面面相覷，答不出來。最後有個學生怯生生說是「毛主席生日」，老師立刻回「哎呀，恭喜你！還有一個知道呢。」老師痛罵學生「偉大領袖毛澤東的生日，誕辰日，居然誰都不知道，崇洋媚外，把那外國節過得，哎呀，簡直了。」她向學生們請求，不要過那12月24、25日那些節，倒是「給中國人打下江山的那個老人，他生日，你們給他過一過。」

有小學更在主題班會上，以「和洋節說『不』」為題，由學生在台上帶頭喊「拒絕洋節，從我做起」、「傳承文明，過中國節」等口號。

台灣網友們看完影片紛紛留言表示，「反西洋，最好不要看西醫啦」、「民族主義的毒奶，毒害下一代，仇恨普世價值」、「耶誕再來毛誕，落差很大。一個為世人犧牲，一個只犧牲人民」、「一個是神、一個是魔」等。

不過，今日雖然是中國前領導人毛澤東125週年冥誕，除了這段地點不詳的影片，中國上上下下卻幾乎看不到紀念活動，連北京大學馬克思主義學會要舉辦紀念活動，會長邱佔萱卻在校門口被一些自稱是警察的人抓走。外界猜測，自中國領導人習近平上任後，學生運動頻頻遭打壓，此舉或為消除異議，加強共產黨的控制。

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