孩子取名科技品牌 Alexa慘遭霸凌使喚

2018-12-26 23:38

〔即時新聞／綜合報導〕在網路盛行的時代，部分父母出自對科技品牌的喜愛，或是為了出名，藉此獲取贊助金，將孩子取名為Google、Like（臉書按讚）、Vista（微軟作業系統）、Iuma（網路音樂公司）及Alexa（亞馬遜智慧音箱），而這些孩子們面臨的命運也大不相同。

據《CNBC》報導，日前一位將女兒取名Alexa的母親，向亞馬遜執行長貝佐斯（Jeff Bezos）指稱，亞馬遜旗下的智慧音箱讓女兒受到嚴重霸凌，「所有孩子都在嘲笑她，或是把她當成語音助理使喚，不管我們去到哪，這個問題始終存在。」

不過，另一名將孩子取名為Iuma的父母，卻藉此機會賺大錢，他們獲得「網路地下音樂典藏公司」（Internet Underground Music Archive，IUMA）的宣傳費5000美金（約新台幣15萬元）。Iuma的父親表示，這會成為孩子人生中一段特別的經驗。

專業命名公司聯合創辦人蘇頓（Laurel Sutton）則指出，實際上，除非企業得到贊助，否則一般品牌不太樂見嬰兒命名帶來的關注，「如果那個孩子長大後成為連環殺人犯怎麼辦？企業喜歡用他們能控制的方式來操作品牌。」

據了解，墨西哥索諾拉州2014年通過法律，明文禁止父母將孩子取名為「Facebook」（臉書），原因是當局擔心孩子長大後會因「怪名」遭到霸凌。

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