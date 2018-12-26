俄羅斯忠犬被遺棄 苦候主人零下30度也不走

2018-12-26 22:27

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯1隻忠犬在西伯利亞梅米特基諾村（Mametkino）的公車站牌附近苦等牠的主人，從夏天等到冬天，等了半年都沒等到人。即使當地氣溫已經降到零下30度，這隻狗都堅持繼續等候，牠被當地居民取名為「八公」。

根據《每日郵報》報導，當地居民表示，米克斯「八公」今年夏天被主人遺棄在公車站，牠半年來都待在原地等主人回來，只有看到灰色車輛行經時才會興奮追趕，因此他們猜測，八公的主人應該是開灰色的車。當地居民曾試著把八公帶回家照顧，但牠不願意離開，秋天時村民只好在當地蓋狗屋，每天帶食物給八公吃，但是牠還是寧願躺在稻草堆上。

居民表示，八公真的很忠心，他們會幫牠取名為「八公」，就是來自等了主人10年的日本忠犬八公（Hachiko）。然而，近日溫度降到攝氏零下30度後，食物會結凍，有動保團體擔心八公再這樣等下去會撐不住，特地開400公里的車來救牠。

義工兼新主人伊琳娜（Irina）表示，她和同事費了很大的工夫才把牠移走。剛開始八公防衛心很強，不讓伊琳娜等人接近，直到他們扔了一條毯子到八公身上、幫牠保暖後，牠才漸漸卸下心防。伊琳娜還說，八公現在在新家適應得不錯，看起來很開心。

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