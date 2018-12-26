鮑彤：習近平談改革開放40年是「改革已死」悼詞

2018-12-26 20:49

〔中央社〕已故中共總書記趙紫陽秘書鮑彤表示，現任總書記習近平日前的改革開放40週年講話，是一篇「宣布中國改革業已死亡的悼詞」。而以民眾為主體的改革，由於等同改變現狀，是絕對沒有可能的。

英國廣播公司（BBC）中文網今天報導，鮑彤直指，「改革」這塊金字招牌，的確被小心翼翼且大張旗鼓地保留著，但改革的「主體和主題全然被異化為中國共產黨的領導」。而改革的主題，從民眾的求生求活，被異化為「中共給自己人求穩求富求強」。

他說，如今治國理政重新徹底成為「黨的專利」。人權、私有財產、思想解放、言論自由微弱的萌芽，重新成為隨時可能遭致鎮壓的對象。

鮑彤表示，誰也沒有力量把中國拉回到億萬人都必須聽命於毛澤東一個人支配的僵死時代。但不爭的現狀是，和30年前相比，中國離「憲政共和國」的距離「不是漸行漸近，而是越來越遠了」。

他指出，當年人民公社的覆滅，城鄉私有經濟的再生，農民不得進城禁令的失效，都不是中共領導出來的，反而都曾被視為異端。但這些都是冒著無視且突破中共禁區的危險，才得以生存和發展的。

鮑彤直指，當年的中共領導人鄧小平畢竟還有「不改革死路一條」的威機感。現在呢？習近平這篇「洋洋萬言的雄文」不再分析中國面臨的社會問題和危機，不再提出改革的任務，卻用「一系列最高級別的辭藻讚美著中國的現狀」。如此「哪有改革的必要，何來改革的任務」？

鮑彤對習近平提出的「該改的、能改的我們堅決改；"不該改的、不能改的堅決不改」說，取消國家主席任期制就是該改的、能改的，所以「我們堅決改」；官員公開財產，就是不該改的、不能改的，所以「堅決不改」。

他說，不能改的非但不改，誰敢要求改，就堅決把誰抓起來，叫做「全面依法治國」。舉一反三，其他可知。

鮑彤說，以維護黨的領導的權力和利益為主題的改革「也許永遠在路上」。至於「以民眾為主體」的改革早已死掉，能不能復活，由於「改革就是改變現狀」在「不得妄議」的政治氣溫條件下，將是「絕對沒有可能的」。

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