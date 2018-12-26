女子想跳河勸不聽 警怒飆「5字」馬上超乖

2018-12-26 21:54

〔即時新聞／綜合報導〕中國黑龍江一名女子日前因感情不順遂，深夜走到河邊欲要跳河自殺，且不論警方怎麼苦勸她都聽不進去，最後一名員警被惹毛，一氣之下大喊「這都結冰了！」這時女子才整個念頭全消，乖乖被拉回警車上。

綜合中媒報導，黑龍江鶴崗市蔬園鄉派出所19日深夜獲報，一名女子在新水源湖岸欲跳河輕生，警方趕到現場後，沿著河邊搜索順利找到該名女子，並詢問女子為何要自殺「大半夜折騰我們」，但女子一度情緒失控，頻頻大喊「我手機找不到了」、「我今天不自殺，明天我也要自殺」。

眼看女子完全進不進警方勸告，又一步步往湖面逼近，一名員警乾脆直接將女子一把抓住，並罵道「你自殺啥啊！這都結冰了！」這時女子才彷彿從夢中醒來，被帶回警車。

警方表示，該名女子疑因感情問題才想跳河輕生，情緒相當不穩定，後續已交代家屬務必注意她的行為。

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