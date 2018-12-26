拿員工指甲和血做稻草人施法 韓老闆：吸取年輕人精氣

2018-12-26 23:59

〔即時新聞／綜合報導〕南韓機器人公司韓泰未來科技（Hankook Mirae Technology）董事長梁振浩（Yang Jin-Ho）因虐待員工、虐殺動物躍上版面，他遭爆，以祈福的名義，蒐集員工的指甲及血液，其實是想吸取年輕員工的精氣。此外，梁振浩還曾用自家研發的金屬探測儀，要員工尋找日治時期留下的金塊，聲稱是要繳回國庫。

綜合媒體報導，據南韓電視台《Channel A》披露，梁振浩在2004年時，以替員工祈福的名義，要求員工提供指甲、頭髮，甚至是血液，卻加碼製作稻草人，並在稻草人上寫上員工姓名，埋藏在自家祖墳附近，還請來道士作法。消息人士指稱，梁振浩相信這麼做可以吸取年輕員工的精氣及靈魂，讓自己運途大開。

梁振浩自稱是「有民族意識的企業家」，要員工拿著他研發的金屬探測器，到各地尋找日治時期被日軍埋藏的金塊。如果找到金塊，要把金塊交還給南韓政府。不過，梁振浩什麼都沒找到。

梁振浩先前就曾被爆霸凌員工，對員工動粗，伴隨言語暴力，逼迫對方下跪。不僅如此，變態的梁振浩還虐待動物，在公司活動上，命令員工用射箭，或是武士刀直接殺掉活雞，但員工多半覺得殘忍，不敢動手，梁振浩便氣沖沖的直接殺掉雞隻。

行徑囂張的梁振浩目前因慣性暴力、傷害、吸毒、違反動保法、散佈色情影片、槍砲及刀劍安全管理法等多項罪嫌，正在接受調查。

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