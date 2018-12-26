泰國男童6歲就脫魯 迎娶龍鳳胎妹妹躲厄運

2018-12-26 22:26

〔即時新聞／綜合報導〕泰國曼谷一對年僅6歲的龍鳳胎兄妹，上週在父母和親朋好友的祝福下，完成一場隆重且盛大的婚禮。聽在台灣人耳裡，這場婚事也許難以置信，但是泰國部分佛教徒相信，2人前世是一對戀人，所以今世才會投胎成龍鳳胎，如果不趕緊結婚，恐會面臨厄運。

據《鏡報》報導，6歲的新郎吉他（Guitar）和新娘奇葳（kiwi）在婚禮上交換戒指、互相親吻，場面相當盛大。根據佛教習俗，新郎必須先經過9道遊戲關卡，親友們則要身穿七彩服飾上街遊行、跳舞及演奏樂器，最後才能見到新娘。父母甚至替吉他準備了20萬泰銖（約新台幣18萬元）和4萬泰銖（約新台幣3.6萬元）的金飾作為聘金，來「迎娶妹妹」。

報導指出，兄妹的母親法查拉朋（Phacharaporn）說，「他們在婚禮期間看起來很甜蜜，接下來的人生裡，他們會是彼此最好的朋友。」

不過，法查拉朋也坦言，這場儀式的主要目的是祝福2人平安成長，實際上並無法律約束力，兄妹長大之後，依然可以各自尋找伴侶。

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