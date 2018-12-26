美國前腳才走 親土耳其部隊將進入庫德族勢力範圍

2018-12-26 22:16

〔即時新聞／綜合報導〕隨著美國總統川普日前突然宣告美軍將自敘利亞撤軍，形同將長期共同抵抗伊斯蘭國（IS）的盟友庫德族「人民保衛軍（YPG）」棄而不顧，一直視YPG為眼中釘的土耳其也立刻宣布要把YPG逐出敘利亞；有當地消息指出，由土耳其支持的敘利亞反抗軍已經進駐由YPG控制的曼比季（Manbij）附近，就怕烽火再起。

綜合外媒報導，《半島電視台》引述當地消息在12月25日指出，親土耳其的敘利亞反抗軍已將載有士兵和裝備的卡車、2輛坦克與其它的裝甲車進駐距離曼比季25公里的農村，而且土耳其軍隊也在土敘兩國邊境集結，預料將在美軍完成撤離後，發動進攻。

有位敘利亞庫德族的高級官員表示，目前他們正在尋求其他的協助，以保護庫德人控制的地區，免於在美國撤軍後轉於而遭土耳其攻擊；這位官員還強調，他們正在與俄羅斯、敘利亞政府與歐洲國家進行談判，「我們與任何可以保護國家穩定的任何人溝通」；而YPG所屬的「敘利亞民主力量」下設置的政治機構「敘利亞民主委員會」，也派遣代表團於上週抵達俄羅斯進行會談。

相較於美國選擇撤出2000多名地面部隊，同為YPG盟友的法國則宣布仍繼續在敘利亞北部駐軍，土耳其外交部也在25日放話警告，如果法國留下來駐軍，是為了敘利亞的未來，那很好，「但如果留下來是為了保護YPG的話，對大家沒有好處。」

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