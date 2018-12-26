抖音APP受年輕人歡迎 法國警方警告：有潛在危險

2018-12-26 20:24

〔即時新聞／綜合報導〕中國APP「TikTok（抖音）」，讓人能在短短10幾秒的時間內秀出自我，廣受年輕人喜愛，並在全球掀起風潮，不過法國警方表示，這款APP已讓用戶暴露在危險之下，可能讓使用者成為性犯罪者鎖定的目標，引起家長們的擔憂。

綜合外媒報導，根據市場分析公司Sensor Tower數據，抖音是蘋果手機用戶在今年上半年下載最多次的APP，打敗了臉書、Intagram等社群網站。抖音標榜要形成一個「真實且無邊界」的影音分享社群，並表示這個APP適合所有12歲以上的兒童使用，而截至今年6月，抖音用戶已達5億人。

印尼在今年7月也一度禁止下載抖音，印尼政府解釋，此APP上的影片有涉及色情以及褻瀆神靈的內容，印尼也曾發生年輕人在馬路上拍攝抖音影片，造成公共危險的事件。印尼警方因此也表示，「拍攝抖音不僅會影響他人，更有可能會造成死亡」。

在法國，11到14歲之間的年輕人有38%擁有抖音帳號，而在青少年中，有58%的女孩擁有抖音帳號，而男孩只有15%。專家指出，舞蹈在抖音中特別受到歡迎，使得這款APP特別女性化，而抖音大受年輕女孩喜愛的結果，是她們常常受到同儕尖酸刻薄的評論及羞辱，此外，抖音更成為有心人士獵豔使用的犯罪工具。

法國警方也在上個月告知青少年的家長們，抖音存在潛在危險，使他們的小孩容易成為性犯罪者的鎖定目標，有家長聽聞警方的警告後，也將此APP從小孩的手機中移除。法國一名35歲的家長紹雷（William Soally）受訪時就表示，「我已經和女兒談過這件事，決定移除這款APP」，他指出「她們必須了解，網路並不是卡通世界」。

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