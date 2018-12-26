中國秘審「709案」律師王全璋 妻遭禁足、聲援者被捕

2018-12-26 20:30

〔即時新聞／綜合報導〕中國「709大抓捕」事件最後一位在押待審者、北京維權律師王全璋被控「顛覆國家政權」，今（26）日終於在天津開庭審理，法院下午公告，由於涉及「國家機密」，法院依法定不公開開庭審理，此案將擇期宣判。

綜合外媒報導，王全璋是唯一因「709事件」而仍遭羈押的維權律師，至今已拘押約3年半。他被中國指控受境外「反華勢力」培訓，收受外國經費，成立公司及從事非法活動，在中國國內培訓人員，「扶植對抗力量」，試圖顛覆國家政權，犯罪事實清楚，證據確實和充分，應該追究刑事責任。

今天的審判吸引國際社會、駐中使館和海外媒體的廣泛關注，當局連夜在法院外區域設置警戒區，封鎖靠近法院的路段，並部署不少警力。外媒指出，媒體根本無法接近法院大門，約有20名警察負責監視記者動向。另有現場目擊者表示，有多名維權人士在法院門前展示相關標語，呼籲法庭無罪釋放王全璋，但都隨後被警方帶走。

王全璋的妻子李文足今日清晨要從北京住所前往天津旁聽時被阻擋，她在住所樓下繞圈約1小時都未能躲開警察，最終折返家中。有警察對她表示：「走吧，我送你去天津。但是案子是非公開審理，你去了也聽不了。我送你去，坐我們的車。」她立即拒絕：「我不會坐你們的車去！而且就算不公開審理，家屬也有權利旁聽。」

在天津法院外，王全璋前代表律師余文生的妻子許艷到場聲援，但後來被警方拉到車上及沒收手機，再帶往警署。王全璋的姐姐王全秀也抵達法院外圍，但隨即被警方發現，並被帶走，目前外界未能與她取得聯絡。另有多名709事件律師家屬也被禁止出門。

據港媒《明報》指出，大約中午12時許，負責看守媒體的便衣獲得命令開始暫時離開現場。大約20分鐘後，正門西側通道疾速駛出3輛黑色玻璃保母車，隨後法院門口的警戒解除，顯示當日庭審已結束。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/