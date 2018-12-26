福島核災是人禍！ 東電前董座等3人被求處5年徒刑

2018-12-26 21:11

〔即時新聞／綜合報導〕日本福島第一核電廠於2011年311地震發生核災，經營核電廠的東京電力公司前董事長等3名高層，今（26）日被以「業務上過失致人死傷罪」求處5年徒刑。

綜合日媒報導，東電前董事長勝俁恆久、兩名前副社長武黑一郎和武藤榮， 因涉嫌觸犯業務上過失致人死傷罪遭強制起訴，今日在東京的法院舉行第35次公開審理。指定律師對3名被告分別求刑禁錮5年。5年是日本業務過失致人死傷罪的最高刑度。

擔任檢察官職責的指定律師指出，3名被告在事故發生前曾接獲可能有大海嘯來襲的推估結果，卻不主動蒐集相關資訊，推說「屬下沒報告」，意圖將責任推給部屬，3人因為漫不經心的態度，最終導致福島事故發生，沒有採取任何對策與措施，責任非常重。

3名被告主張自己無罪，他們都在第一次審理中辯稱：「預測事故並避免根本不可能。」明年3月，3名被告的辯護律師將進行最終意見陳述。

日本國會2012年組成「福島核災事故調查委員會」，最終報告直指事故「並非天災，明顯是人禍」，監督部門與東電長期處於「勾結」狀態，兩者角色逆轉，喪失監督功能。

另外，日本採行檢察審查會法，在檢察官不對疑犯進行起訴後，民間人士組成的「檢察審查會」會再度判斷，若決定要起訴，法院會指定律師擔任提起公訴的檢察官角色。

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