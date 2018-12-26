美國防部長馬提斯請辭 南韓憂心忡忡

2018-12-26 21:11

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普日前突然下令美軍撤出敘利亞，讓國防部長馬提斯（Jim Mattis）以「意見歧異」為由，20日宣布請辭。南韓媒體指出，負責「居中協調」的馬提斯下台後，美國恐會對美韓的防衛費分攤問題及美軍駐韓問題向南韓施壓。

據《中央日報》報導，川普24日在推特上提到，他對國際上的盟友心存感謝，但是他不喜歡許多盟國在軍事保護和貿易問題上利用美國的友誼，「馬提斯不認為這是個問題，但我覺得是，因此必須設法解決。」

報導指出，川普口中的「盟友」之一恐包括南韓。美、韓自今年3月起，就明年生效的「防衛費用分擔特別協定」（SMA）已進行10次談判，不過至今未達成協議。有消息透露，當中的核心問題在於美國要求「提高2倍」南韓負擔的防衛費用，然而今年南韓分攤的防衛費額度已高達9602億韓元。（約新台幣192億元）

另外，南韓安全專家也對馬提斯的卸任感到憂慮，擔心川普會趁馬提斯卸任後，向南韓提出縮減駐韓美軍的要求。峨山政策研究院安全統一中心主任申範哲（音譯）預測，美國不會馬上撤回駐韓美軍，但他認為馬提斯離開後，「從中長期來看，美國的南韓政策會更加充滿不確定性」。

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