拒絕科技冷漠 日餐廳要求手機開飛航模式放桌面

2018-12-26 20:04

〔即時新聞／綜合報導〕日本東京1間期間限定餐廳，訂下了特殊規定，來店內用餐的客人必須將手機調整為「飛航模式」，到座位後手機螢幕還得朝下，店員才會上菜。店內顧客表示，這樣用餐時能夠更專注於談話上，餐廳業者則提到，這種規定是希望人們珍惜眼前時光。

綜合日媒報導，這間餐廳主打「無網路環境」，在進到餐廳前，店員會要求顧客改為收不到訊號的飛航模式，顧客入座後，得先將手機螢幕朝下放置，並用餐廳提供的標籤壓好，才會上菜。要是客人沒有完成流程，店家也不會主動上菜。

其中1名顧客說，除非要處理緊急事務，不然吃飯時用手機對同行親友很不禮貌，如果忙著滑手機，就會忽略對方說什麼，雙方就沒辦法繼續談話。另名顧客提到，在外滑不停的低頭族，可以在店內放下手機，專注於談話上，讓彼此交流更加密切，也能說出平常很難說出口的話。

日本電信公司「NTT DOCOMO 」調查顯示，近70%的日本民眾在用餐時會使用手機。鑑於民眾的「科技冷漠」，餐廳業者西村誠司回應，設下規定是希望顧客們在這段期間，感受人與人之間的交流，珍惜眼前最基本、美好的時光。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/