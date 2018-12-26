羈押中女性獲准穿胸罩 大阪府警因應改善

2018-12-26 20:03

〔即時新聞／綜合報導〕日本大阪府在去年7月的一場公審中，曾發生一名女性被告出庭卻不被允許穿胸罩的爭議，當時遭外界批評「侵害人權」。大阪府警經改善後，20日告知大阪律師協會，針對拘留所中的女性嫌犯與被告，今後允許穿著T-Shirt加胸罩一體成形的內衣「罩杯式上衣」（Bra Top）。

據《朝日新聞》報導，目前大阪府警已向府內各所通告此事。府警拘留管理負責人表示，罩杯式上衣是將胸罩直接縫在衣服上，使用不太有伸縮性的材質，除了拘留所內，出庭、赴偵訊室接見律師時也可穿戴。

報導指出，以往府警皆以「胸罩有用於自殘行為等的危險」為由，禁止羈押中女性穿戴胸罩，不過出庭時若提出要求就會允許，至於拘留所中則被全面禁止；另外，大阪看守所與警方的拘留設施不同，女性在看守所內可穿運動胸罩。

據了解，日本警察廳曾指示各都道府縣警，如果女性被告有提出要求，原則上出庭時允許穿胸罩，不過該機關發言人也坦言，不清楚地方警察實際上如何施行此原則。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/