不准紀念毛澤東冥誕？ 北京大學馬克思學會會長被抓

2018-12-26 18:14

〔即時新聞／綜合報導〕外媒引述目擊者消息指出，中國北京大學馬克思主義學會會長邱佔萱，今（26）日被自稱警察的一群人抓走，當天是中國前領導人毛澤東冥誕125週年，邱原本要參加相關紀念活動。

《路透》報導，由於事件敏感而不願具名的一名北大學生表示，邱佔萱在北大東門被一些自稱是警察的彪形大漢抓住，塞進一輛黑色汽車，「我看到一輛黑色的車停在大門口，7、8個身穿便衣的人抓住他的手臂和腿，把他塞進車裡」。

北大學生表示，邱佔萱當時正要去參加學會辦的活動，紀念毛澤東冥誕125週年，邱佔萱週二已被北大輔導員警告不要辦這個活動。該學生說：「紀念毛主席有什麼不妥？它違反了什麼法律？他們怎麼能公開綁架北京大學的學生？」

《路透》指出，中國公安部沒有對相關詢問做出回應。

自習近平上台以來，學生運動屢遭打壓，北大更採取相關措施消除異議，加強共產黨的控制。《美國之音》指出，今年9月底，邱佔萱曾通過社群媒體發出求助，說馬克思主義學會在新學期無法註冊，因為沒有任何北大老師願意出任這個學生組織的指導老師。

據悉，該組織參與了深圳佳士工人的抗爭行動，北大校方擔心學生過度參與工運，因此要解散馬克思主義學會。

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