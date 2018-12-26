抵制「洋節」 小學校長：耶誕節是中國人的恥辱

2018-12-26 21:58

〔即時新聞／綜合報導〕中國安徽省泗縣一所中小學校長特地在耶誕節當天，於升旗典禮上，發表「耶誕節是中國人的恥辱」的演講，當地官媒更以報導肯定這項「思想教育」行為，引起網友熱議。

泗縣官方微博「泗縣發布」於25日當天上午發布一篇「安徽一學校教育學生抵制洋節：耶誕節是中國人的耻辱」報導，講述該校校長董學豐在演講中提到，八國聯軍於1900年侵略中國，「基督教徒們殺害我國百姓，曝屍街頭，基督教徒侮辱我國婦女」、「在他們的耶誕日來臨的前一天，也就是12月24日，進行殺人、放火、搶劫比賽」，「這些喪盡天良的教徒們集體禱告天主耶穌，保佑他們殺人無罪」等。

有別於日前《環球時報》總編輯胡錫進特地解釋自己出身基督教家庭，並無抵制耶誕節，「泗縣發布」甚至在文末寫到「相信通過這樣的教育，學生一定會端正思想，樹立正確的人生觀、價值觀，能夠正確對待一些外來文化。古為今用，洋為中用，既不崇洋媚外，也不固步自封。」肯定該校作法。

臉書粉絲專頁「說中國」質疑，「儘管胡錫進忙著抺粉洗地，但擺在眼前的，就是中小學校長站在台上，公開說『聖誕節是中國的恥辱』」。網友指出，「這位校長是帶頭說的嗎？當然不是，他只是跟風。」他認為，「有人起了頭，有人跟了風，有人又抺粉洗地，再推說是『個人行為』、『個別現象』，就值得商榷了吧。」也有網友認為，這種「從娃娃抓起」的「反聖誕節（基督教）教育」可能是未來中國教育的常見景象。

這消息已由其他媒體截圖轉載，不過「泗縣發布」在微博上相關消息都已經撤下，中國網友紛紛表示「這種愚昧真是恐怖」、「那這學校還有英語課嗎」、「官方抵制洋節的地區，一般是落後地區，這是理念與眼界決定的。本以為僅僅是學校校長『腦殘』，沒想到泗縣發布還這麼『正能量』轉發。」

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/