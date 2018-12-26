何時才「認老」？ 南韓中老年人說不是65歲...

2018-12-26 17:55

〔即時新聞／綜合報導〕幾歲才算老？南韓今（26）日發布的一份調查顯示，50歲以上的中老年人認為，平均68.5歲才是老年的起點。

《韓聯社》報導，南韓國民年金研究院的研究組從2017年4月到9月對50歲以上的4449戶家庭就財務狀況、休閒娛樂、人際關係和健康等進行調查。儘管南韓法規關於老年人的年齡界定為65歲，但調查發現，南韓中老年人到68.5歲才「認老」。

根據報告，若依性別區分，男性認為69歲是老年人年齡的起點，女性則是68.1歲。依年齡層來看，50至59歲者要到68.1歲才「認老」，60至69歲為68.5歲，70至79歲認為是69歲，80歲以上為69.4歲。

至於「從何時開始感覺自己變老」，有56.3%受訪者回答「體力開始下降時」，24.3%說「退休後」，接著依序是「領取公共養老金時」、「60歲以後」、「子女成家時」。

調查也顯示，對於老年生活是否能做到經濟獨立，有51.5%具有經濟能力，男性受訪者的該比重達75.6%，女性僅34.6%；對應由誰來主動規劃養老生活，60.8%回答「自己」。

另外，為養老做準備時，受訪者認為最重要的依次是經濟問題、健康、工作、住房問題。

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