中國再爆醫保醜聞 百億保健集團「權健」黑幕遭揭...

2018-12-26 17:21

〔即時新聞／綜合報導〕中國自然醫學集團「權健」遭踢爆，常年誇大其醫療產品、療程之效用，導致多人受害。微博「丁香醫生」發表一篇題為「百億保健帝國權健，和它陰影下的中國家庭」的專文，將權健百億帝國的黑幕攤在陽光下。

專文以一名患有生殖細胞瘤的女童周洋為案例，指父親因聽信權健話術，購買高價醫保產品，反而讓女兒病情惡化，感嘆地說，周洋父親無時無刻想著，要是讓女兒待在北京兒童醫院治療，而非服用權健公司的產品，是否仍有存活的可能？

文中指出，權健在2005年以「火療」起家，董事長兼總經理束昱輝甚至在專利中指「火療能讓脂肪有效轉化、分解，有效減肥」、眼、鼻、耳等全身上下都能燒，在7000多家火療加盟店的掩護下，以14年的時間建立起年銷售額近200億元人民幣的帝國，但當中的參與者除了與錢沾上邊，亦不乏燒傷、致殘甚至失去性命者。

周洋父親雖循司法管道解決，卻因無法證實不法行為與權健官方有關而敗訴，除了此案，權健過去的醫療糾紛多難與公司本身有直接關係，即便是燒傷風險極高的火療，也多半是由經銷商攬責，權健多半全身而退。

權健的其它產品也有跨大不實的嫌疑，像是保健鞋墊「骨正基」，非醫療器械水準卻能賣超過1000元人民幣；「負離子衛生巾」則有「消滅厭氧菌」「活血化淤」「增強免疫力」的作用，甚至有經銷商說此款衛生巾可治療婦科疾病，還可防手機輻射。

權健以直銷模式擴展商業網絡，以成為下一個億萬富豪為口號號召群眾，只要消費到一定額度，就能成為經銷商，新成員越多，拿到的獎金也就越多。文中提到了實際參加權健招商會的情形，會場塞滿超過千人，並充斥著各種洗腦環節，分享權健產品治病的療效，直言「感受到這種商業模式的巨大吸引力，理解了權健經銷商們的狂熱。」

文章在中國網路上廣泛流傳，引起受害者熱烈迴響，權健對此相當不滿，要求撤稿並道歉，但「丁香醫生」態度強硬，稱自己不會刪稿，對文章中的每字每句負責，歡迎對方提告。

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