孟晚舟案大家只幫加國說話 中外交部稱「印象非常不好」

2018-12-26 16:15

〔即時新聞／綜合報導〕華為財務長孟晚舟日前在加拿大遭捕，引發全球政界、業界動盪。中方對此立場堅定，直言加拿大是應美國要求，非法拘捕孟晚舟，同時批評站在美加一方的國家，稱「這在中國人心中印象非常不好」。

孟晚舟拘捕事件導致中加關係緊張，中國隨即拘留兩名加國公民康明凱（Michael Kovrig）與史佩弗（Michael Spavor）。美、英、歐盟均發表聲明力挺加國，要求中國放人，法國也在加拿大的敦促下挺身施壓中國，呼籲中方須確保以公平、透明的方式對待加國公民。

對此，中國外交部發言人華春瑩反擊，稱中國是依法以涉嫌為害中國國家安全為由拘捕加國公民，加國則是配合美方要求非法拘捕中國企業高層，兩者性質不同。

華春瑩還說，無論是加國、法國或是其他所謂的盟友，應尊重中國司法機關獨立辦案之權利，她也對法國官員替加拿大發聲的行為覺得「奇怪」，強調這在中國人心中的印象非常不好，讓人覺得法國只關心加拿大，不關心中國人。

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