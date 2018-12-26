被川普戲弄幾歲了還信耶誕老人 女童：我仍相信

南卡羅萊納州列克星敦的7歲女童柯爾曼（Collman Lloyd）與美國總統川普通話，川普卻戲弄她幾歲了還相信有耶誕老人，柯爾曼事後對此表示她現在仍然相信。（圖擷自「Post and Courier」YouTube）

2018-12-26 16:15

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普於耶誕節前夕，在白宮進行「追蹤耶誕老人熱線」活動，與來自南卡羅萊納州列克星敦的7歲女童柯爾曼（Collman Lloyd）通話，卻戲弄她幾歲了還相信有耶誕老人，引起不少批評。不過，女童透露她現在仍然相信有耶誕老人。

據《BBC》報導，川普在電話中首先詢問柯爾曼「妳耶誕節要做些什麼？」小女孩則回覆「我想我們可能會拿一些餅乾，然後和朋友們一起出去玩。」

川普聞言直說「妳會過得很愉快。」女童回答「是的，先生。」接著川普問出最受爭議的一句話：「妳還相信有耶誕老人嗎？」在得到柯爾曼肯定的回覆後，川普又說「7歲（還相信有耶誕老人）是非常少數的（marginal），不是嗎？」

小女孩當時其實不懂「marginal」的意思是什麼，只好回答「是的，先生。」川普最後則以「妳開心就好」做結尾，結束兩人的通話。

柯爾曼後來在接受採訪時，直說能和美國總統說話讓她既高興又驚訝，但她覺得耶誕老人還是存在的。小女孩透露，和川普通電話之後，她和家人為耶誕老人準備了餅乾和巧克力牛奶，隔天早上這些食物都消失了，在耶誕樹下出現一個寫著她名字的回禮。

柯爾曼父母則表示，川普和他們女兒的談話內容完全沒有任何問題，是外界把川普的言論不公平地政治化了。

柯爾曼的爸爸勞埃德（Donald J Lloyd）說，這件事情被當成一件大事真的很誇張，因為他自己本身也喜歡用大人的方式和小孩說話。

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